Şavşat ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Çığ gelenler mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Ardahan-Şavşat karayoluna çığ düştü. Ulaşıma kapanan yolda çalışma başlatan Karayolları 183. Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, 1 saat süren çalışma sonrası yolu ulaşıma açtı. Çığ düşmesi nedeniyle yolun her iki tarafında bekleyen 6 araçta mahsur kalan 15 kişi de ulaşımın sağlanmasıyla yollarına devam etti. Bölgede halen etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda, ekipler hazır bekletiliyor.

Olgun Yıldız

