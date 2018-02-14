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Ardahan’da 25 gram kırmızı cıva ele geçirildi

Ardahan’da düzenlenen operasyonda, 25 gram kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Ardahanda 25 gram kırmızı cıva ele geçirildi

14 Şubat 2018 14:10

Alınan bilgiye göre, Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bazı kişilerin ellerindeki kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine Ardahan ve Kars’ta düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 25 gram kırmızı cıva, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 8 fişek ele geçirildi. 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

Etiketler: ardahan, civa

 

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