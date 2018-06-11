Ardahan'da 90 kuş türüne rastlandı

Konum itibariyle kuş göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle kuş çeşitliliği bakımından oldukça zengin olan Ardahan'da şu ana kadar 90 kuş türüne rastlandı. Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Öğretim Görevlisi Turgay Kural, Ardahan sınırları içerisindeki kuş türlerini fotoğraflayarak belgeledi. Kural, sabahın erken saatlerinde su kaynakları ve ormanlık alan içerisindeki uygun alanlara konumlanarak kuş fotoğrafları çekiyor. Uzun süredir doğa ve kuş fotoğrafçılığı yapan Kural, geçtiğimiz kış aylarından itibaren günümüze kadar geçen sürede Ardahan’da 90 farklı kuş türünü fotoğraflayarak farklı bir çalışmaya imza attı.

Gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmasıyla Ardahan’ın kuş potansiyelini gözler önüne seren Öğretim Görevlisi Kural, fotoğrafları gizlenme ağı kullanarak ve gizlenme kıyafeti giyerek çekiyor. Belgesel sinemacı gözüyle doğayı ele aldığını belirten Kural, "Ben Ornitolog (kuş bilimci) değilim. Fakat belgesel sinemacıyım. Uzun süredir bu güzellikleri takip etmeyi ve olabildiğince estetik bir şekilde belgelemeye çalışıyorum. Gerçekleştirmiş olduğum çalışma ile çoğu zaman sert ve zorlu kışı ile anılan Ardahan’ın farklı bir yönünü gözler önüne sermeyi ve bu müthiş doğaya dikkat çekmeyi amaçladım" dedi.

90 farklı kuş türünün fotoğrafını çekmesine rağmen kuş göçlerinin devam ettiğini ve her araziye çıkışında farklı türlerle karşılaştığını belirten Kural, kuş göçlerinde önemli bir yere sahip olan Ardahan’ın potansiyeline dikkat çekerek, alanında uzman bilim adamlarının yapacağı bilimsel çalışmalarla kuş türü sayısının çok daha fazla sayıda belirlenebileceğini ifade etti. Çektiği fotoğraflardan foto albüm oluşturmayı ve fotoğraf sergisi açmayı planladığını kaydeden Kural, çalışmalarına sağladığı desteklerden dolayı Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’e teşekkürlerini ileterek havalar soğuyana kadar fotoğraf çekmeye devam edeceğini söyledi.

Olgun Yıldız

