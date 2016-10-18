Kentin yüksek kesimlerinde ve Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof karayolunda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol çevresindeki dağlar ve bahçeler beyaza büründü. Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkii ile Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde kar yağışının yanı sıra sis de etkili oldu. Karayolları yetkilileri, ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığını belirtti.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı yaylaların beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Ahmet Akbuğa - Olgun Yıldız