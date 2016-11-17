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Ardahan'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

Ardahan’da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Ardahanda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler
Ardahan'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler - Foto Galeri

17 Kasım 2016 10:56
Ardahan'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler - Tıkla İzle

Kentte dün gece saatlerinde şiddetlenen kar yağışı sonrasında kartpostallık kareler ortaya çıktı. Kartopu oynama sevinci yaşayan çocuklar, karın Ardahan'a çok yakıştığını söyleyerek, "Kar yağmasını bekliyorduk ama bu kadar değil. Gerçi çok yağdı. Ardahan güzelleşti ve artık okul önlerinde kartopu oynamaya başlayacağız." dedi.

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde çocuklar karın keyfini çıkarırken, sürücüler cadde ve sokaklarda araç kullanmakta zorlandı. Bazı araçlar patinaj çekerek park alanlarından çıkmaya çalışırken, esnaf dükkanlarının önünde ve yol ortasında biriken karları temizledi. Kar yağışı ile birlikte karayolları ve belediye ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.  

Olgun Yıldız

Etiketler: ardahan, kar


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