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Ardahan’da kuş gribi şüphesi

Ardahan’da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince kuş gribi şüphesiyle çok sayıda kümes hayvanı itlaf edildi.

Ardahanda kuş gribi şüphesi

25 Temmuz 2017 09:19

Kentte kümes hayvanlarındaki kuş gribi şüphesi, yetkilileri alarma geçirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, özel kıyafet giyerek Ardahan merkez Halilefendi Mahallesi'nde bazı işletmelerde şüpheli görülen kaz, tavuk, ördek ve hindi gibi kanatlı hayvanları itlaf etti.

Kuş gribinin pazarlarda, açık alanlarda çevre illerden getirilerek denetimsiz halde satılan kanatlı hayvanlardan kaynaklandığını iddia eden vatandaşlar, "Dışarıdan getirilip ördek ve kanatlı hayvanlar satılıyor. Buna yetkililer müdahale etmiyor. Ama köydeki tavuklara test yapılmadan, tahlil yapılmadan, aşı yapılmadan toplanıyor. Vatandaşa da günah, yani damızlığımız kesiliyor" dedi.

Açık alanlarda kanatlı hayvanların satışını yapan seyyar satıcılar ise vatandaşların tepkisi üzerine bulundukları alanı terk ederek kaçmaya başladı. 

Olgun Yıldız

Etiketler: ardahan, kuş gribi şüphesi


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