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Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli...

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle Sahara Dağı geçidinde tırlar mahsur kaldı.

Ardahanda ulaşıma kar ve tipi engeli...
Ulaşıma kar ve tipi engeli - Foto Galeri

10 Ocak 2018 08:59

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili oluyor. Tipi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin tipi nedeniyle önemli ölçüde azalması ve buz pistine dönen yollarda ilerlemekte güçlük çeken tırlar kayarak yoldan çıktı. Zincir takmakta zorlanan tır şoförlerinin kaşları ve kirpikleri ise tamamen dondu.

Tipi nedeniyle Artvin'e gidemedikleri için Ardahan'a geri dönen sürücüler, "Geçilmesi mümkün değil, tırlar mahsur kalmış. Zincir de atamıyorlar çok zor durumdalar. Az kalsın kaza yapıyordum, esinti çok görüntü yok" dedi.
Tır şoförü Muhammet Çiftçi ise ilerlemede güçlük çektiklerini ve tipi ile birlikte buzlanma nedeniyle aracın kayarak yoldan çıktığını ve aracı kurtararak ilerleyebilmek için zincir takmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Durum çok kötü, tır kayınca mecburen zincir taktık. Çünkü yollar çok berbat, Allah yardım etsin" şeklinde konuştu.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.

Bu arada Posof ilçesinde okullar bir gün süre ile tatil edildi. 

Olgun Yıldız

Etiketler: ardahan, kar

 

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