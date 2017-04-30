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Arın: 'Beklemediğimiz ağır bir skor oldu'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor’da Teknik Sorumlu Eyüp Arın, 5-2 kaybettikleri Antalyaspor maçı için, “Beklemediğimiz ağır bir skor oldu” dedi.

Arın: Beklemediğimiz ağır bir skor oldu

30 Nisan 2017 22:55

Ligin 29. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaşan ve 5-2 mağlup olan Adanaspor’da Teknik Sorumlu Arın, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adanaspor’un bulunduğu konum itibariyle oyuncuları maça hazırlamanın zor olduğunu ifade eden Eyüp Arın, “Bulunduğumuz konumdan dolayı zihinsel olarak oyuncuları hazırlamak zor. Bizim puan olarak baktığımızda kurtarmak açısından en yakın gözüken Kayserispor’un dünki galibiyetinin ardından puan farkı 10 olmuştur. Bizim için zor maç daha da zorlaşmıştı. Maçtan önceki mantığımız tamamen kazanmaya yönelikti. Ama maalesef düşünce ve uygulama bir olmuyor. Sahaya çıktığımızda son vuruş becerisi iyi olan bir takıma bu kadar pozisyon verirsek bizi cezalandırır. İlk yarı belki daha iyi oynadığımız bölümlerde 3-0 geride kapatmak bizim önde ki beceriksizliğimiz veya geride ki rakibin beceriksizliği eklenince ilk yarı skorunu belirlemiş oldu. İkinci yarı tamamen zaten Antalyaspor’un oyun kontrolünde geçti. Beklemediğimiz ağır bir skor oldu” dedi. 

Umutcan İşledici - Cemil Serezli 

Etiketler: adanaspor, antalyaspor


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