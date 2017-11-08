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Arıza yapan metrobüs uzun kuyruklar oluşturdu

Bakırköy İncirli Durağında metrobüs arızası nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası arıza yapan metrobüs kaldırılırken, Avcılar ve Zincirlikuyu istikametinde uzun kuyruklar oluştu.

Arıza yapan metrobüs uzun kuyruklar oluşturdu

08 Kasım 2017 19:06
Arıza yapan metrobüs uzun kuyruklar oluşturdu - Tıkla İzle

Bakırköy incirli Metrobüs Durağında 18.30 sıralarında 34 AS numaralı Avcılar Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs arıza yaptı. Arıza sonrası yapılan ihbarla metrobüs hattında görev yapan yol yardım aracı durağa geldi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrasında metrobüs durak içerisinden Topkapı’da bulunan garaja çekildi.

Arıza nedeniyle İncirli Durağında hem Avcılar istikametine hem de Zincirlikuyu yönünde aksamalar meydana geldi. Öte yandan arızanın tam iş çıkışı saatine denk gelmesinden dolayı vatandaşlar durakta uzun kuyruklar oluşturdu. İş çıkışı evine gitmek isteyen vatandaşlar durakta yoğunluk oluşturdu. Durakta hareket edecek yer bulamayan vatandaşlar oluşan yoğunluktan dolayı tepki gösterdi. 

Ufuk Kıvık
 

 

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