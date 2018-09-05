Arjantin, IMF ile anlaştı

Güney Amerika’nın en büyük ikinci ekonomisi olarak kabul edilen Arjantin, ABD’nin agresif para politikalarına teslim oldu, IMF’den borç almak zorunda kaldı. Arjantin’in IMF’den borç almaya karar vermesinden sonra ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Mauriccio Macri’yi aradı. 15 dakika süren telefon görüşmesi sonrasında Beyaz Saray’dan, Trump’ın konuşmasında “Mauricio Macri, ekonomik zorluklar karşısında mükemmel bir iş yapıyor. Arjantin, ABD'nin stratejik ortağıdır. Macri'nin liderliğine güveniyor ve Arjantin'in mali ve parasal politikalarını güçlendirmek ve ülkenin ekonomik sorunlarını ele almak için IMF’yle olan bağlılığını kuvvetle destekliyorum” sözlerini kullandığı açıklandı.

IMF yetkilileri de; Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne Başkanlığında süren görüşmelerle ilgili olarak dünyanın önde gelen ekonomilerinden Arjantin'e güçlü bir şekilde destek verdiklerini duyurdu. Görüşmelerde, Arjantin hükümetinin hedefi çok taraflı kredi kuruluşlarının, 2019 mali programını garanti altına almak ve piyasalara huzur getirmesi için imzalanmış olan anlaşmanın ödemelerinin ertelenmesi gündeme getirildi.

ABD Başkanı Trump’ın desteğini sunmasının yanı sıra, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi’ne de katılacağı doğrulandı. Trump ve Macri'nin Eylül ayı sonunda New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şahsen buluşması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, "Başkan Macri liderliğinde, Arjantin uzun vadeli başarı ve refah için doğru yatırımları yapıyor" ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Arjantin Cumhurbaşkanı Mauriccio Macri için, “O en karanlık, en berbat ve suçlu karakterlerden biri. Arjantin'de neler olup bittiğine bir bakın. 10 bakanlığı ortadan kaldırmaya ve tüm işçileri kovmaya bir anda karar verdiler, 10 bin işçiyi attılar. Hiçbir hakları olmadığı halde. Sağlık, Kültür, Tarım, Bilim ve Teknoloji Bakanlıklarını yok ettiler. Arjantin'i bir sömürge haline çevirdiler” tepkisini verdi.

IMF Başkanı Christine Lagarde ise yazılı açıklamasında Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gustavo Canonero ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini dile getirdi. Lagarde, “IMF destekli programı güçlendirmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Serkan Bayar

