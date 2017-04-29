Arkadaş bulma programlarına düzenleme

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 690 sayılı KHK Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. KHK’ya göre; 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu”nda yapılan düzenlemeyle radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, telefon hatlarıyla arkadaş edinme ve kişilerin buluşturulduğu programlara yer verilemeyecek.

Yarışma, çekiliş ve ürün pazarlamaları ekranlarda yer almayacak

Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılarak, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemeyecek ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamayacak. Takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına veya reklamına izin verilmeyecek, sohbet, arkadaşlık hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımı yapılamayacak.

Medya hizmet sağlayıcılarına yeni yükümlülükler getirildi

Türkiye’ye ait uydular üzerinden Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşları, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altında kabul edilecek. Bu kuruluşların da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altındaki kuruluşlar gibi Üst Kuruldan yayın lisansı alması zorunlu hale gelecek. Medya hizmet sağlayıcıları, “künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini” Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamak zorunda olacak.

Caner Ünver