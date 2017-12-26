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Arkadaşını kendi karısına satırla saldırttı

Bolu’da, eşinden ayrılma aşamasında olan bir kadın, evine girmek istediği sırada apartman girişinde eşinin arkadaşının satırlı saldırısına uğradı. Yaralanan kadının eşi ve saldırıyı gerçekleştiren kişi adliyeye sevke dildi.

Arkadaşını kendi karısına satırla saldırttı

26 Aralık 2017 17:23
Arkadaşını kendi karısına satırla saldırttı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Aktaş Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşayan 40 yaşındaki A.K. isimli kadın, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi E.K.’nin arkadaşı İ.P. tarafından evine girmek istediği sırada apartman girişinde satırlı saldırıya uğradı.

Saldırı esnasında sesleri duyan apartman sakinlerinin evlerinden çıkmasıyla İ.P. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Şahıslar Ankara’da yakalandı

Olay sonrası apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını ve Kent Yönetim Sistemini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri A.K.’yı satırla yaralayan 32 yaşındaki İ.P.’nin Ankara’ya gittiğini tespit etti. İ.P., Ankara’da bulunduğu adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı.

KOCASI ARABADA BEKLİYORMUŞ

Gözaltına alınan İ.P.’nin sorgusunda, A.K.’nın eşi E.K.’nin olay olduğu sırada yakın bir bölgede otomobil içerisinde beklediğini söylemesi üzerine ekipler E.K.’yi de yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler satırla yaralanan kadının eşi E.K.’yi de Ankara’da gözaltına alarak Bolu’ya getirdiler.

Emniyetteki işlemleri biten E.K. ve İ.P., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiler.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İ.P.’nin A.K.’ye saldırı anları ise apartmanın güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Kamera kayıtlarında A.K.’nın apartman kapısını açtığı sırada İ.P.’nin elindeki satırla arkasından gelerek defalarca kadına salladığı ve apartmanda yaşayan bir vatandaşın gelmesi üzerine kaçtığı görülüyor.

Faruk Çidem

 

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