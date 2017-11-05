Arkeolog Evren: “Maalesef define avcıları müzecilerden ileride”

İzmir’in Selçuk ilçesi ve yurdun değişik yerlerindeki arkeolojik kazılara katılan Arkeolog Adil Evren, ÖSEM ve Ödemiş Ticaret Odası işbirliği ile Ticaret Odası Salonu'nda verilen konferansta Efes kazıları hakkında bilgiler verdi. Konferansta izleyicilerin sorularını da yanıtlayan Evren, bir izleyici sorusuna şu cevabı verdi:

"Maalesef define avcıları, tarihi kalıntılara müzecilerden önce ulaşıyorlar ve orayı soyup soğana çeviriyorlar. Kiraz’dan Selçuk’a kadar olan bölgede antik kentler var. Buralarda tespit edebildiğimiz tümülüsler var. Ovakent tümülüsü bunlardan biri ama ne yazık ki tarih boyunca define avcılarının soygunları sonucunda bugün elimizde bir şey yok. Bölgede çok farklı kültürlerin izlerine rastlanılıyor. Fakat ne yazık ki hırsızlar, tarih bilincine sahip kültür insanlarından önce davranmışlar ve her dönem tarihi kalıntıları yağma etmekten geri durmamışlardır” diye konuştu.

“Anadolu’daki kazılara katılan kimi arkeologlar istihbaratçı çıktı”

Evren, Anadolu’da görev yapan yabancı arkeologlarla ilgili sorulan bir soruyu da şöyle yanıtladı:

“Anadolu’da özellikle Avusturya’nın arkeologlarının çok sayıda kazıya katıldığını söyleyebiliriz. Bunların bir kısmı, bizler gibi tarih sevdalısı olmakla bir kısmı da istihbarat amaçlı çalışmıştır. Anadolu’dan kaçırılan tarihi kalıntılar da devletlerarası güç dengelerine ve anlaşmalara göre geri iade edilebilmektedir."

Onur Şahan