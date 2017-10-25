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Arnavutköy'de araçlar, sel nedeniyle yolda mahsur kaldı

İstanbul Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Toprak yolda mahsur kalan bir aracı kurtarmak için gelen çekici de çamurlara saplandı. Çekiciyi kurtarmak için başka bir çekici çağrıldı.

Arnavutköyde araçlar, sel nedeniyle yolda mahsur kaldı

25 Ekim 2017 21:19
Arnavutköy'de araçlar, sel nedeniyle yolda mahsur kaldı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından bugün kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın en çok etkili olduğu ilçeler arasında Arnavutköy'de yer aldı. Arnavutköy'de bir araç, yoğun yağış nedeniyle oluşan çamurların arasında kaldı. Aracın sahiplerinin Sazlıbosna Barajı'na balık tutmaya gittikten sonra aniden bastıran yağmur sebebiyle araclarıyla çıktıları toprak yolda mahsur kaldıkları öğrenildi. Araca yardım için gelen çekici de aynı yolda mahsur kaldı. Çekiciyi kurtarmak için ise başka bir çekici olay yerine geldi.
Aracı mahsur kalan çekici şoförü ise olay anlarını anlatarak mahsur kalan aracı kurtarmaya geldik bizde mahsur kaldık dedi. 

Ufuk Kıvık

Etiketler: arnavutköy

 

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