Arnavutköy'de baba vahşeti! Eşi ve çocuklarını öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Çapa Sokak içerisinde bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu Enver İ. isimli şahıs ile eşi Nedia H. şiddetli geçimsizlik yüzünden kısa süre önce ayrıldı. Çocuklarını alarak kocasından ayrılan Nedia H. Arnavutköy'de bulunan amcasının evine yerleşti. Bir süre sonra koca Enver İ. karısıyla konuşmak için gelerek zorla eşi Nedia H.'nin yaşadığı daireye girdi. Yaşanan konuşma sonrasında eşi Nedia H.'yi darp eden öfkeli koca yanında getirdiği bıçakla önce karısını ardından da ismi öğrenilemeyen 4 ve 6 yaşındaki iki oğlunu bıçakla keserek vahşice öldürdü.

Cani koca polislerin gelmesi üzerine boğazını keserek intihara kalkıştı

Eşinin bulunduğu eve zorla girerek önce eşi Nedia H.'yi ardından da çocuklarını vahşice öldüren Enver İ. daha sonra evde beklemeye başladı. Evden gelen sesler üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kapıyı zorlaması üzerine cani koca Enver İ. eşini ve çocuklarını öldürdüğü bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve çocuklarının öldüğünü tespit ederken, yaralı cani babayı ise hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan cani kocanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayda cinayete kurban giden anne ve çocukları ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Evin içinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ufuk Kıvık - Medeni Topaloğlu

