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Arnavutköy’de faciadan dönülen anlar kamerada

İstanbul Arnavutköy’de gece yarısı kontrolden çıkan bir kamyon bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden sökülürken, kaza anı güvelik kameralarına yansıdı.

Arnavutköyde faciadan dönülen anlar kamerada

27 Nisan 2018 10:16
Arnavutköy’de faciadan dönülen anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Arnavutköy’de gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 07 ZY 0746 plakalı kamyon kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon, bir iş yerine doğru ilerledi. Hızla ilerleyen kamyon bir terzi dükkanının önüne duran ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç dururken, kamyonun çarptığı ağaç yerinden söküldü. Gece yarısı olması sebebiyle çevrede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.


Kazada sürücü yaralanırken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Öte yandan yaşanan kaza anı ise terziye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

 

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