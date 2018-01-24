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Arsenal Chelsea maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri! Arsenal-Chelsea canlı

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Arsenal bugün Chelsea ile karşılaşacak. İlk maçta 0-0 berabere kalan iki ekip mücadeleden galip gelerek finale yükselme peşinde. Futbolseverlerin merak ettikleri konu ise mücadele saat kaçta başlyor ve hangi kanal canlı olarak veriyor ? İşte Arsenal Chelsea maçı ile ilgili ayrıntılar...

Arsenal Chelsea maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri! Arsenal-Chelsea canlı

24 Ocak 2018 00:23

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçında Chelsea deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. İki takımda ilk maçta galibiyet için bir çok fırsat yakalamasına rağmen, taraflar gol atamayınca maç golsüz berabere bitmişti. Eşleşmenin ilk mücadelesinde Arsenal, berabere kalarak saha avantajını elde etti. Chelsea ise bu maçtan galip gelerek finale yükselmek istiyor. Peki Arsenal Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Muhtemel 11'ler

Chelsea: Courtois, Moses, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Alonso, Fabregas, Kante, Bakayoko, Hazard, Morata

Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Holding, Bellerin, Xhaka, Wilshere, Maitland-Niles, Sanchez, Welbeck, Lacazette

Arsenal Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası Yarı Final'inde Arsenal ile Chelsea arasındaki maç TSİ 23:00'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı yönetecek hakem ise Michael Oliver 

CHELSEA ARSENAL MAÇI CANLI İZLE | Üyelik gerektirebilir

 Premier Lig’de en uzun görev alan teknik direktör Wenger 

68 yaşındaki Wenger, Premier Lig’de en fazla maça çıkan teknik adam konumunda.1 Ekim 1996 tarihinde Kuzey Londra temsilcisinde teknik direktörlüğe başlayan Wenger ligde en uzun görev alan teknik direktör konumunda. Arsenal’in başında 812 lig maçına çıkan Fransız teknik adam, bu karşılaşmalarda 468 galibiyet, 199 beraberlik ve 145 mağlubiyet aldı.

ARSENAL CHELSEA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR HANGİLERİ ?

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

 

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