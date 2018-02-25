Arsenal Manchester City maçı şifresiz canlı veren kanallar hangileri ?

İngiltere Premier Lig'de 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 42 puanla 6. sırada yer alan Arsenal,25 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 31 puan toplayan Everton ile karşılaşıyor. Peki Arsenal Everton maçı ne zaman saat kaçta ve mücadeleyi hangi kanallar şifresiz veriyor ? Futbolseverlerin ayrıca merak ettikleri bir başka konu maçı idman tv canlı olarak yayınlayacak mı ? İşte tüm bu soruların yanıtları bu sayfada yer alıyor...

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Sane,

Sterling, Agüero

Arsenal: Ospina, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Monreal, Ramsey, Xhaka, Wilshere, İwobi, Mesut Özil, Aubameyang

Manchester City'de sakatlığı bulunan Mendy ve kırmızı kart cezalısı olan Delph forma giyemeyecek.

Arsenal'da ise Cazorla ve Lacazette sakatlıkları sebebiyle final maçında takımını yalnız bırakacak isimler olacak.

Arsenal Manchester City maçı ne zaman saat kaçta?

Arsenal Manchester City maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşmayı idman tv canlı olarak yayınlamayacak. Ancak karşılaşmanın canlı skor takibi bu haberde yer alacak.

Arsenal Manchester City Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.



