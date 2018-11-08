Arslan: 'En kötü beraberlik bizim elimizdeydi'

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Akhisarspor, evinde konuk ettiği İspanya ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup olarak, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Güzel bir futbol akşamıydı. İlk yarı Sevilla üstünlüğü vardı. Skor olarak da üstündü. Maç öncesi ve maç içerisinde bu platformda bizim biraz da tedirginliklerimiz vardı. 1-0 olduktan sonra reaksiyon verdik 1-1 yakalamak adına ama bitirici noktalara getiremedik. 3. bölgede sorunlar yaşadık. Tam maçı dengelediğimizde 2. gol bizi demoralize etti. Caner'in sakatlanması biraz olumsuz etkiledi. Devre arası oyuncularla görüşmemizde, ikinci yarı daha üretken futbola dönebilirsek atacağımız bir gol ve bunun arkasından biraz daha ümitlenebiliriz dedik. Manu'nun bireysel becerisiyle zamanlama açısında iyi bir gol attık. Yine Manu'nun bireysel becerisiyle penaltı ve kırmızı kart geldi. Orada golün gelmesi sağlanabilirdi, penaltıyı atamadık belki ama penaltı atamamaktan dolayı da kimseyi suçlamıyorum. 2-2'yi yaptık, bunu yaptıktan sonra pozisyon üretme çabamız yine iyiydi. 3'ü de yapma çabamız vardı. Üzüntüm şu; güzel ve tarihi bir akşamdı. Galibiyetimizle de sonuçlanabilirdi. Kendi ayağımızdaydı top, rakip altıpas içerisinde pozisyon üretirken aynı pozisyon penaltı olarak bize döndü. En kötü beraberlik bizim elimizdeydi. Biraz daha rakibe 3 puanı hatayla biz hediye etmiş olduk. Sevilla'yı tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da yürekten kutluyorum. Bu inanç ve irade ilerisi için de sakatlara bir tane eklense bile ümitle bakmamızı sağladı” dedi.

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