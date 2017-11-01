Diğer
Kategoriler

Asamoah’ın son dakika golü Gana’da yankı buldu

Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasında Asamoah Gyan’ın 90+5’te attığı gol, Gana’da büyük sevinçle karşılandı. Asamoah’ın ailesi ve yakınları çektikleri videoyu Kayserispor camiasıyla paylaştı.

Asamoahın son dakika golü Ganada yankı buldu

01 Kasım 2017 10:26
Asamoah’ın son dakika golü Gana’da yankı buldu - Tıkla İzle

Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayan Kayserispor’da uzun süren sakatlığının bitmesinin ardından Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Mendes’in yerine 73. dakikada oyuna dahil oldu. Asamoah Gyan 90+5. dakikanın son saniyelerinde sarı-kırmızılı takıma bir puanı getiren golü atarak camianın büyük bir sevinç yaşamasına neden oldu.

Ganalı dünya yıldızının attığı gol, ülkesinde de büyük sevinç yaşanmasına neden oldu. Asamoah Gyan’ın ailesi ve arkadaşları Gana’da 90+5’te atılan golün sevincini yaşadı. Gana’da çekilen ve Kayserispor taraftarları ile paylaşılan görüntü 13 bin kişi tarafından beğenildi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç