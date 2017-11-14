Asansör boşluğuna düşen gurbetçi hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan ve kızı ve eşi ile birlikte bir hafta önce gezmek için memleketi Samsun'a geldiği öğrenilen Mustafa Toprak (69) 4. kattan asansör boşluğuna düştü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Toprak'ın kalbi durdu. Acil serviste doktorların müdahalesi ile kalbi çalıştırılan Mustafa Toprak, ameliyata alındı. Toprak yapılan müdahalelere rağmen saat 21.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

