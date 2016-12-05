Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Yük asansörüne binerek aşağı inmek isteyen 24 yaşındaki Tolga K. ile 41 yaşındaki Mehmet A., asansörün halatının kopması üzerine asansörle birlikte üçüncü kattan zemine çakıldı. Yaralanan iki işçiye ilk müdahaleyi arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. İş kazasıyla alakalı tahkikat sürüyor.

Salih Bakıcı