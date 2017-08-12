Aşçılık festivalinde 63 yörenin ürünleri tanıtıldı

Bolu’nun Mengen İlçesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Aşçılık ve Turizm festivalinin bugün 32’incisi yapılan festival yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılış törenine yurtiçi ve yurtdışında ünlü aşçılarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP’li Umut Oran, Belediye Başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından festivalin düzenleneceği alanda Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu gösterilerini sergilediler. Belediye Başkanı Turhan Bulut’un festivalin açılış konuşmasının ardından 63 yörenin ürünlerinin sergilendiği alana geçilerek kurdele kesildi. Farklı lezzetlerin bulunduğu stantları gezen vatandaşlar ürünlerden tatma şansını da buldu.

Festivale katılan engelli vatandaşlar için kurulan stantlarda, hazırlanan ürünler ünlü aşçılar tarafından değerlendirmeye alındı.

Festival bu akşam sevilen sanatçı Bengü’nün vereceği konserle devam edecek.

Faruk Çidem