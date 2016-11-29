Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlıkta düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Müezzinoğlu, bir gazetecinin asgari ücret görüşmelerinin ne zaman başlayacağını sorması üzerine, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını haftaya salı günü yapacak" ifadesini kullandı.

Kamuda çalışan taşeron işçilerin durumuyla ilgili düzenlemenin ne aşamada olduğu ile ilgili ise Bakan Müezzinoğlu, "Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek başkanlığında çalışmalara başladık. Bu çalışma ne zaman sonuçlandırılır onu bilmiyoruz" diye konuştu.

SGK BORÇ YAPILANDIRMASI

Bakan Müezzinoğlu, bir gazetecinin, borç yapılandırması kapsamında SGK’ya ne kadar başvuru yapıldığı ile ilgili sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın 67,7 milyar tutarında borcu söz konusuydu. Yapılandırma kapsamında SGK’ya 34 milyar 254 milyon 412 bin lira tutarında başvuru oldu. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum."

Toplantı, soru cevabın ardından basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.