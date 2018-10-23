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Asi Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

Asi Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmalarına ara verildi
Asi Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

Hatay'da Asi Nehri'nde alabora olan kayıktan düşerek kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Çöğürlü mevkisinde önceki akşam arkadaşlarıyla beraber kayıkla balık tutmaya çıkan Ferdi Karataş ve yanında bulunan 2 arkadaşı, kayığın alabora olmasıyla nehre düştü. 16 yaşındaki Ferdi'nin akıntıya kapılan iki arkadaşı vatandaşlar tarafından kurtarılırken Ferdi Karataş'a ulaşılamadı. Bir süre sonra gözden kaybolan Ferdi için AFAD ekipleri tarafından arama başlatıldı.

Dün yapılan aramalarda bir bulguya rastlamayan Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı DEGAK 10 Özel Tim Komutanlığı dalgıçları, akşam saatlerine kadar süren arama çalışmalarda 6 kilometrelik alanı taradı. İskenderun Sahil Güvenlik dalgıçları ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı arama ve kurtarma ekipleri, çalışmaların 3. gününde 15 kilometrelik alanda gerçekleştirdikleri çalışmalarda Ferdi Karataş'a dair bir ize rastlamadı. Çöğürlü, Tekebaşı ve Meydanköy mevkilerinde arama gerçekleştiren ekipler, Asi Nehri'nin Samandağ'da denize bağlandığı noktada tarama faaliyetinde bulundu. Aramalar, havanın kararmasıyla birlikte son buldu.

Arama çalışmalarına yarın sabah devam edilecek.  

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