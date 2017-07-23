Âşık Şenlik Belgeseli izleyiciyle buluştu

Çıldır Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen galaya, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Azerbaycan’dan gelen akademisyen ve halk sanatçıları ile SERKA personeli, Aşık Şenlik’in torunu Yılmaz Şenlikoğlu ve sinemaseverler katıldı.

Açılışta konuşan SERKA Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı Mehmet Su, Ajansın, bölgenin kültürel değerlerini tanıtmak için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, kaz ve peynir belgeseli ile Âşıklık Geleneği, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı belgesellerine destek verdiklerini söyledi. Benzer destekleri yine Serhat’ın diğer öncüleri olan Harakani Hazretleri ve Ahmedi Hani için de vereceklerini dile getirdi. Daha sonra, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü’nden Doç. Dr. Naile Asker, Âşık Şenlik’in hayatıyla ilgili sunum yaptı. Âşık Şenlik’in hayatını kitaplaştırdığını belirten Asker, bu alanda yeterli çalışmalar yapılmadığını söyledi.

Sunumun ardından Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, Asker’e plaket takdim etti. Belediye Başkanı Azizoğlu da Aşık Şenlik’in hayatının belgesel haline getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve SERKA’ya bu çalışmasından ötürü teşekkür etti. Konuşmaların ardından izleyiciler, Yönetmen Reis Çelik’in hazırladığı 70 dakikalık Aşık Şenlik Belgeselini izledi.