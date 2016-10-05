Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya yolu Geçit kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Oğuzhan Y. idaresindeki 16 GL 863 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hızdan dolayı virajda kontrolden çıkarak Ali Osman D. idaresindeki 16 YS 964 plakalı çöp arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Oğuzhan Y. ile Mertcan Özkasapoğlu araçtan çıkarılamadan hayatlarını kaybetti. Arka koltukta bulunan ve ağır yaralanan Şükrü Can E., Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı. Şükrü Can E. burada yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Enver Fatih Tıkır

