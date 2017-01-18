Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Aşırı hız kazaya yol açtı: Biri bebek 6 yaralı

Aşırı hız kazaya yol açtı: Biri bebek 6 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gürkan Koç (28) idaresindeki 67 SL 010 plakalı otomobil viraja hızlı girince yol kenarında petrol istasyonunun duvarına çarptı. Kazada yaralanan biri bebek 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aşırı hız kazaya yol açtı: Biri bebek 6 yaralı

18 Ocak 2017 13:16

Kaza sabah saatlerinde Göktepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaplı ilçesi istikametinden Ereğli ilçesi istikametine seyir eden Gürkan Koç (28) idaresindeki 67 SL 010 plakalı otomobil Göktepe altında ki viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek petrol istasyonunun duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Gürkan Koç ile araçta bulunan Tayfun Yorulmaz (24), Çiğdem Koç (25), Melek Naz Koç (9) ile ismi öğrenilemeyen bir bebek ve bir çocuk yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı gören mahalle sakinleri ise aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını belirterek yetkililerin önlem almalarını istedi.
Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç
 

Etiketler: hız, kaza


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!