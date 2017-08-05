Aşırı nemden etkilenen sokak hayvanları için sokaklara su kabı bıraktılar

İstanbul'da nem etkisini gösterirken, Küçükçekmece Belediyesinin bilgi evlerinde eğitim gören yüzlerce çocuk sokak hayvanlarına yönelik farkındalığı arttırmak için seferber oldu. İlçedeki bilgi evlerinde eğitim gören çocuklar, yıl boyunca el becerileri ile yaptıkları su kapları ve hayvan barınaklarını sokaklara bıraktı. Sokak hayvanlarının sıcak havalarda mağdur olmamaları için yoğun çaba sarf eden çocuklar, kapların içerisine su ve mama doldurarak hayvanlara su ve mama verdi. Hazırladıkları dövizlerle de sokak hayvanlarına yönelik mesajlar veren çocuklar, her zaman sokak hayvanlarının koruyup kollanması gerektiğini belirtti.

“Sokak hayvanları için mama ve su kabı yaptık”

Sokak hayvanları için mama ve su kabı yaptığını belirten Yusuf Yiğit, “Kediler için mama ve su kabı yapıyoruz. Onlar da bu sıcak havalarda susuyorlar. Onları düşünerek mama ve su kabı yaptık. Onlar için afişler de hazırladık. Tabi onlar canlı. Mesela, 'Sıcaktan sen, onlar için bir kap su koy hemen’ gibi afişlerimiz var. Onları korumak adına bu çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Levent Yılmaz isimli çocuk ise, “İlk olarak kuş yuvası yapmaya çalıştık. Arkadaşlarımla beraber yaptık, biraz da hocalarım yardım etti. Buralara kedi ve köpekler geldi, onları sevdik. Onlara mama ve su verdik. Böylece hayvanları ne kadar çok sevdiğimizi herkese gösterdik. Hayvanları çok seviyorum, çünkü onlar benim dostlarım” dedi.



Emrah Kuş

