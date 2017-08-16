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Asit tankerindeki sızıntı polisi alarma geçirdi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki asit tankerinde meydana gelen sızıntı nedeniyle polis tarafından tedbir alındı.

Asit tankerindeki sızıntı polisi alarma geçirdi

16 Ağustos 2017 11:08

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Kütahya'nın Emet ilçesindeki bor işleme tesislerine asit taşıyan ve Tavşanlı'da park halinde olan tankerde asit sızıntısı meydana geldi. Sürücüsü tarafından Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi Ada Stadı yanındaki boş araziye park edilmiş 06 BY 0761 plakalı tankerden sızan asit nedeniyle ihbar alan polis ve belediye zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Tankerden sızan asit nedeniyle sivil savunma ekiplerine de haber verildi. Daha sonra asit sızan bölge kireçlenerek tankerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Vatandaşlardan Nejdet Demirat, “Asit tankerlerinin şehir içerisine yasak olmasına rağmen ilçe stadyumu kenarında park halinde tankerden asit akmaktadır. Tavşanlı Belediyesi zabıta ekiplerimiz gerekli işlemleri yapacaktır. Tankerden akan asit birçok kişi ve canlı tarafından bilinmeyebilir, zarar verebilir. Buralara devamlı tankerler geliyor ancak bizler dolu mu boş mu bilemiyoruz. Normalde buraya bu tankerlerin park etmesi yasak” diyerek tepkisini dile getirdi. 

Tuna İşleyen

Etiketler: asit tankeri, Kütahya


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