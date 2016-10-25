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Askerden hava değişimi iznine gelen genç öldürüldü

Samsun'da askerden hava değişimi iznine gelen genç tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybederken, olayda 2 kişi de yaralandı.


25 Ekim 2016 09:29

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Orta Mahalle eski stat mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıktığı ileri sürülen tartışmada tüfekle ateş açılması sonucu Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde vatani görevini yaparken hava değişimi izni için memleketine gelen Yunus Emre Acar (20) kafasından, kardeşinin oğlu Mertcan Acar (22) ve Barış T.(22) çeşitli yerlerinden yaralandı. Ağır yaralanan Yunus Emre Acar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Muratcan Acar ve Barış T. ise Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Martcan Acar ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
 

Muammer Ay
SAMSUN

Etiketler: askeri


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