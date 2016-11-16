Edinilen bilgile göre, ilçenin Derecik beldesi Umurlu bölgesindeki Sare Batin Tepe civarında 3. Hudut Tugay Komutanlığı ve 3. Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı ve geçici köy korucuları ile PKK’lı bir grup arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada yaralanan PKK’lı terörist, güvenlik güçleri tarafından sağ yakalandı. Güvenlik güçleri, yaralı PKK’lıya anında müdahale ederek ilk tedavisini olay yerinde yaptı. Kendilerine ateş açan PKK’lının tedavisini olay yerinde yapan güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.