Kayseri'de 3 yaşında geçirdiği havale sonucu yüzde 55 zihinsel engelli olan 21 yaşındaki Fatih Erol, geçtiğimiz günlerde engellilere yönelik düzenlenen sembolik askerlik ile 1 günlük asker oldu. Erol, ailesinden asker gecesi yapılmasını istedi. Çocuklarının isteğini kıramayan aile, Fatih Erol'a temsili asker gecesi düzenledi. Akrabalarının ve arkadaşlarının katıldığı gecede gönlünce eğlenen Fatih Erol'a asker kınası yakıldı. Davul zurna eşliğinde akrabaları ile oynayan 21 yaşındaki zihinsel engelli Fatih Erol, bol bol asker selamı verdi.

"Çocuğumuzun mutlu olması bizim için önemli"

Oğlunun isteğini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını kaydeden baba Ahmet Erol, "Çocuğumuzun isteği ile böyle bir gece hazırladık. 1 gün askere gitmişti ve teskeresini aldı. Çocuğum böyle bir gece isteyince onu kıramadık. Ve bu geceyi düzenledik. Çocuğumuzun mutlu olması bizim için önemli" dedi.

"Çocuğumla gurur duyuyorum"

Anne Nermin Erol ise, “Çocuğumun özürlü olmasından dolayı hiç gocunmuyorum ve çok mutluyum. Çocuğum askere gitti ve geri geldi. Bu geceyi yapmaya birlikte karar verdik. Çocuğumda çok istiyordu. Onu kıramadık ve bu geceyi yaptık. Eşimizle ve dostlarımızla buluştuk. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyum"

Asker gecesi düzenlendiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fatih Erol, askerliğe çok gitmek istediğini söyledi. 1 günlük temsili askerlik yaptığını kaydeden Erol, düzenlenen gecede eğlendiğini belirtti.

"Askere gitmeyenlere örnek olsun"

Fatih Erol'ın ağabeyi İshak Erol da, askere gitmek istemeyenlere Fatih'in örnek olmasını istedi. Ağabey Erol, "Kardeşim devletimizin düzenlediği etkinlik ile 1 gün askere gitti. 1 günde olsun askerliğini yaptı. Bugünde gurur gecesinde birleştik. Askere gitmeyen vatan evlatları için bu bir örnek olsun. Bugün de bu geceyi düzenledik. Vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Göç