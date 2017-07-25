Aşkı sınırları aştı

Batmanlı Kudbettin Koşar Alanya’da tanıştığı Jenny’e aşık oldu. İlişkilerini 4 yıldır sosyal medya üzerinden ve tatillerde bir araya gelerek yürüten çift bir süre sonra Türkiye’de dünya evine girdi. Jenny ismini Meryem, dinini de İslam olarak değiştirdi. Eşiyle Alanya’da tanıştığını ve çok sevdiğini ifade eden Meryem Koşar, Batman’ı çok beğendiğini, insanların hepsini çok sevdiğini söyledi.

"Batman’da bulamadım Finlandiya’dan getirdim"



4 yıl önce Antalya’nın Alanya ilçesinde bir markette çalıştığını belirten Kudbettin Koşar, eşi Meryem'in ailesiyle beraber tatile geldiklerini ve tatilde tanıştıklarını söyledi. Koşar, "4 yıl boyunca görüşmemiz devam etti. Daha sonra da beraber evliliğe adım atmaya karar verdik. Orada ki düğünler pek eğlenceli değil, daha az kişi varken bizim düğünler onlara göre çok değişik. Onlar alkolle eğlenmeyi severken, bizler daha doğal halimizle sadece oynayarak eğleniyoruz. Mutluyum, iyi ki de evlenmişim. Eşim yabancı olduğu için İngilizce konuşuyoruz. Şuanda onların ana dili olan Finceyi öğreniyorum. Eşimle arada Türkçe konuşuyoruz. Anlıyor, ama pek fazla telaffuz edemiyor. Soru sorduğunuz zaman anlar, fakat cevap veremiyor. Oranın imkanları daha elverişli olduğu için Finlandiya’da yaşamayı düşünüyoruz. Bu durumu ailemle konuştum, eşimin durumunu anlattım, onlara yabancı bir gelin getireceğimi söyledim. Bizim yöremize ve örf ve adetlerimize uyacağını bize göre gideceğini söyledim. Ailem de bu duruma saygı duydu. Ailemle ilgili bir sorun çıkmadı. Daha çok destek verdiler. Eşimi çok seviyorum ve çok mutluyum. Gelin arabasının arkasına da "Batman’da bulamadım Finlandiya’dan getirdim" diye yazdım. Bu işler kısmet nasibimiz yabancı gelinmiş" dedi.

Gelin, Finlandiya'dan düğün salonunu internetten seçti



Meryem’i Batman'a getirdikten sonra nikahını kıydıkları belirten damadın babası Mehmet Salih Koşar, "Kızımıza dedik ne istiyorsan, gönlünden ne geçiyorsa, biz yapmaya hazırız. Gelinimiz, Finlandiya’da Batman’daki düğün salonlarına internetten baktı. Kapalı düğün istemedi. Kır düğünü istedi. Sandalyelerin kılıflarını dahi kendisi beğendi. Onu hiç kırmadık. Ne istediyse biz yaptık. Biz de memnun olduk. O ve ailesi de memnun kaldı. Ailece gedikleri zaman bizden ve buradaki insanlardan çok memnun kaldılar” diye konuştu.

Sevban Sevkal