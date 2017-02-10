Diğer
Kategoriler

Aşkınız sağlığınızı bozmasın

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü’nün aşıkların aşklarını kutladıkları bir gün olduğunu ifade ederek, bu özel günde de sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Aşkınız sağlığınızı bozmasın

10 Şubat 2017 16:11

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, şu tavsiyelerde bulundu:

"Akşam yemeğini evde yerseniz hem kaliteli beslenmiş olursunuz hem de yemeklerin miktarının kontrolü sizde olur. Ağır yemekler yerine hafif ve kalorisi düşük yemekler hazırlayabilirsiniz.Örneğin; sebze çorbası, bol yeşillikli bir salata ya da mercimek salatası, haşlanmış yağsız somon gibi yemeklerle sağlıklı menüler oluşturabilirsiniz.Kızartmalardan uzak durmanızda fayda var. Yavaş yemek yediğiniz takdirde tüketmeniz gereken miktar kadar yemek tüketirsiniz.Çünkü beynin doyum sinyalini alması 20 dakikayı alır. Eğer siz yemeğinizi 8 dakikada bitirirseniz beyin doyum sinyalini almadığı için daha fazla yemek yemeniz kaçınılmaz olur. Yemeği yavaşlatmak için küçük lokmalar, minik ısırıklar ve çiğneme süresinin çokluğu yeterli olacaktır. Bunların yanında yemekle birlikte su içmek yemenizi yavaşlatacak ve doymuş hissetmenize yardımcı olacaktır. Unutulmamalı ki hızlı yemek tüketimin de mide ve beyin arasındaki iletişim için yeterli zaman geçmemiş olur. Yeni bir elbise satın alabilirsiniz. Bu garip gelebilir, ama bu özel günde bedeninizden 1 beden daha dar elbise satın alıp abartılı beslenmenin önüne geçebilirsiniz. Akşam yemeği için biraz daha sıkı giysiler giyerek tüketeceğiniz yemeklerin miktarını ayarlamak zorunluluğunda kaldığınız için daha dikkatli beslenirsiniz. Esnek ve bol giysilerle kendinizi daha rahat hissettiğiniz için yemenin de ölçüsünü kaçırmanız daha kolay olur. Siparişleriniz de dikkatli olun. Karmakarışık besinlerden oluşan menülerden uzak durun,porsiyonlarınızı küçük tutun, yemekleri haşlanmış ya da ızgara olarak tüketin,masa da mutlaka salata bulunsun,tatlı olarak meyveli ya da sütlü tatlıları tercih etmelisiniz. çikolata olmalı diyenlerdenseniz, meyveleri bitter çikolata ile hazırlanmış sosa bir parçacık batırıp tüketebilirsiniz. Masanızda mutlaka su da bulunmalıdır. Evde ya da dışarı da fark etmez. Kutlamanıza narı mutlaka dahil edin".
 

Etiketler: aşk, sağlık haberleri, Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!