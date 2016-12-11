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Aslan Atem dünya ikincisi

Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 80 kiloda mücadele eden milli sporcu Aslan Atem, finalde Rus güreşçi Ramazan Abacharaev’e 3-1 yenilerek dünya 2’incisi olarak gümüş madalya kazandı.

Aslan Atem dünya ikincisi

11 Aralık 2016 23:22

Milli güreşçi, ilk turda Bulgar Iliyan Todorov Georgiev’i, ikinci turda son Avrupa şampiyonu Alman Pascal Eisele’i mağlup ederek, çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek final müsabakasında Kazak Askhat Dilmukhamedov’u 3-2 yenen Aslan, yarı finalde Macar Laszlo Szabo ile 5-5 berabere kalmasına rağmen geriden gelip eşitliği yakaladığı için finale çıkmıştı. Finalde Rus güreşçi Ramazan Abacharaev’e 3-1 yenilen Atem gümüş madalya kazandı.

Madalya törenin ardından İHA muhabirine konuşan Aslan Atem, "Kazanmak isterdim ama nasipte 2. olmak varmış. Rakibimle daha önce güreşip yenmiştim ama bu sefer olmadı. Artık önümüzdeki sene 1. olmak istiyorum. Bunun için çalışacağım" dedi.

Etiketler: Aslan Atem


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