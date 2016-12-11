Milli güreşçi, ilk turda Bulgar Iliyan Todorov Georgiev’i, ikinci turda son Avrupa şampiyonu Alman Pascal Eisele’i mağlup ederek, çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek final müsabakasında Kazak Askhat Dilmukhamedov’u 3-2 yenen Aslan, yarı finalde Macar Laszlo Szabo ile 5-5 berabere kalmasına rağmen geriden gelip eşitliği yakaladığı için finale çıkmıştı. Finalde Rus güreşçi Ramazan Abacharaev’e 3-1 yenilen Atem gümüş madalya kazandı.

Madalya törenin ardından İHA muhabirine konuşan Aslan Atem, "Kazanmak isterdim ama nasipte 2. olmak varmış. Rakibimle daha önce güreşip yenmiştim ama bu sefer olmadı. Artık önümüzdeki sene 1. olmak istiyorum. Bunun için çalışacağım" dedi.