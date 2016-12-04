Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Murat Biricik xx, Osman Sinan İşgüder xx, İbrahim Altıntaş xx
Galatasaray Odeabank: Emir Preldzic xxx 24, Micov xxx 18, Tyus xx 4, Can xxx 7, Thompson xx 3, Schilb xx 4, Ege xxx 10, Pleiss xxx 10, Sinan x, Diebler x, Göksenin xx 3
Başantrenör: Ergin Ataman
Muratbey Uşak Sportif: Auguste xx 7, Ali xx 1, Berkay xx 5, Harrison xx 8, Freimanis xx 12, Lyons xxx 13, Görkem x, Hakan xx 2, Kairys xxx 25
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. Periyot: 21-16 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 48-36 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 67-56 (Galatasaray Odeabank lehine)
5 faul alan: Auguste (Muratbey Uşak Sportif)