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Aslan potada kükredi

Spor Toto Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde ağırladığı Muratbey Uşak Sportif’i 83-73 mağlup etti

Aslan potada kükredi

04 Aralık 2016 23:51

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Murat Biricik xx, Osman Sinan İşgüder xx, İbrahim Altıntaş xx

Galatasaray Odeabank: Emir Preldzic xxx 24, Micov xxx 18, Tyus xx 4, Can xxx 7, Thompson xx 3, Schilb xx 4, Ege xxx 10, Pleiss xxx 10, Sinan x, Diebler x, Göksenin xx 3

Başantrenör: Ergin Ataman

Muratbey Uşak Sportif: Auguste xx 7, Ali xx 1, Berkay xx 5, Harrison xx 8, Freimanis xx 12, Lyons xxx 13, Görkem x, Hakan xx 2, Kairys xxx 25

Başantrenör: Ozan Bulkaz

1. Periyot: 21-16 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 48-36 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 67-56 (Galatasaray Odeabank lehine)

5 faul alan: Auguste (Muratbey Uşak Sportif)

Etiketler: aslan, Spor Toto Basketbol Ligi


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