Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Zoopark’taki aslanlar, kışın hamlıktan kurtulmaları için farklı egzersizlere tabi tutuluyor. 3 metrelik ağaçlara bakıcıları tarafından bırakılan etleri kısa sürede bulan aslanlar, tek hamlede aldıkları yiyeceklerini iştahla midelerine indiriyor.

Yaklaşık 206 bin metrekarelik bir saha üzerine kurulu bulunan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bir aslanın günde ortalama 3,5 kilo et yediğini belirten yetkililer, günün bir kısmını dinlenerek geçiren aslanların beslenme ve davranış zenginleştirme programına tabi tutulduğunu söyledi. Aslanların koku alma duyularıyla hareket ederek elleriyle koymuş gibi etleri bulduğunu ifade eden yetkililer, yapılan egzersiz programlarıyla hayvanların psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarının da karşılandığını kaydettiler.

Tabiatta zamanlarının büyük bir kısmını yiyecek bulmak, yuva yapmak ve kendi hakimiyet alanlarını korumak için geçiren aslanların hayvanat bahçesinde veteriner, biyolog ve ziraat mühendisleri tarafından kalorileri tek tek hesaplanan gıdalarla beslendiği ifade edildi.