Aslı Baş davasında dosyalar birleşti

Tutuklu sanığın bulunmadığı dava 7,5 yıldır devam ederken, Bodrum’da açılan dava dosyalarının birleştirilmesi kararı alındı. Dosyalardan birisinde firari FETÖ’cü İhsan Kalkavan da bulunuyor. 32 yaşında Bodrum’da ölü bulunan Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili bugün yapılan duruşmaya sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Volkan ve Hakan Sadi Bayer, Murat Umırov, Aslı Baş’ın babası Mehmet Yavuz Baş ve avukatları katıldı.

Aslı Baş’ın ailesi Bodrum 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesine suç delilleri yok etme ve gizleme suçundan savcı ve bazı jandarmalar hakkında dava açmıştı. Haklarında dava açılan isimler arasında Mustafa Ufuk Tan, Sait Hazar, Veysel Arkan ve Hüsnü Cemal Ergün bulunuyor. Bunun yanında yine Bodrum’da mahkeme heyeti bu dosyaların birleştirilmesine karar verdi. Mahkemede, İhsan Kalkavan, Zeki Yağmur ve Ahmet Bayar ile alakalı Bodrum’da açılan FETÖ ile alakalı bir dosyanın bulunduğu ve dosyanın akıbetinin sorulmasına karar verildi.

Duruşmada, turizmci Ahmet Bayer’in avukatı müvekkilinin 15 Ocak 2018 ile 15 Nisan 2018 tarihleri arasında tedavi amaçlı yurt dışına gitmesi gerektiğini, Bayer’in bu tarihler arasında yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti talebi kabulü ile 300 bin TL adli teminat yatırıldığı takdirde sanık Ahmet Derya Bayer’in yurt dışı çıkış yasağının ilgili tarihler arasında kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 26 Nisan tarihe ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Aslı Baş ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü, “3 ağır cezada görülmekte olan 2017/195 esas sayılı dosyadaki bazı ifadelerin Muğla’daki bu dosyaya alınmasına karar verildi. O dosyada bir takım itiraflar var bildiğimiz kadarıyla. Biz de tam ayrıntıyı bilmiyoruz. Dosyayı ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Dosya 50 klasörden oluşuyor. Biraz zaman alacak. Onun dışında İhsan Kalkavan, Zeki Yağmur ve Ahmet Bayar ile alakalı Bodrum’da açılan FETÖ ile alakalı bir dosya var idi. O dosyanın tekrar akıbetinin sorulmasına karar verildi. Bunun dışında birleşen dosya sanıkları dinlenecek” dedi.

Aslı Baş’ın babası Mehmet Yavuz Baş, “Dava maalesef 7,5 yıldır sürüyor ve daha da devam edeceğe benziyor. Yeni yeni itiraflar çıkıyor. Yeni ve bizim de işimize yarar olumlu sonuçlar olacak inşallah” derken, sanıkların FETÖ bağlantıları ile ilgili soruya, “Bağlantıları vardı. Biz mahkemeye bununla ilgili ‘burada tutuyoruz, sen merak etme bunu hallettik gibi’ tapelerde bu sözler çıktı. Bunlar mahkeme haricindeki güçlerden medet umdukları ve kendilerini kurtarmaya çalışmaları, FETÖ marifetiyle sağlamaya çalıştılar ama başaramayacaklar” diye konuştu.

Duruşma 26 Nisan tarihe ertelendi.

Bekir Tosun