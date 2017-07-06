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Aslı Enver 'yokum' dedi!

Başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz, Aslı Enver ve Nazan Kesal’ın paylaştığı ‘Kardeşim Benim’in devam filmi 8 Temmuz’da “motor” diyecek.

Aslı Enver yokum dedi!

06 Temmuz 2017 08:16

‘Kardeşim Benim 2’de yıllar sonra birbirini tanıyan Ozan ve Hakan adlı kardeşlerin yeni maceraları beyaz perdeye aktarılacak. ilkinde olduğu gibi ikincisinde de Ozan’ı Murat Boz, Hakan’ı Burak Özçivit canlandıracak.

Bir süre önce Murat Boz’la yaşadıkları sorun yüzünden filmin devamında oynamak istemeyen Aslı Enver, bu kez kadroda olmayacak. ‘Kardeşim Benim’de Aslı Enver’in üstlendiği karakteri ‘Kardeşim Benim 2’de Lal Feray’ın oyuncu kızı Leyla Feray canlandıracak.

Kaynak: Milliyet / Ali Eyüboğlu

Etiketler: kardeşim benim, lal feray


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