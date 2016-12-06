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Aslı’nın sırası çiçeklerle donatıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde okula giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Aslı Değirmen’in sınıf arkadaşları sırasını çiçeklerle donattı.

Aslının sırası çiçeklerle donatıldı

06 Aralık 2016 14:50

Bodrum’da dün sabah meydana gelen trafik kazasında okula giderken otomobilin çarpması sonucu ölen 14 yaşındaki Aslı Değirmen’in sınıf arkadaşları, bugün okulda ve sınıfta yas tuttu. Değirmen’in masasını çiçeklerle donatan arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı.

Okul servisine binmek için yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ayşegül Sevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi Aslı Değirmen, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Değirmen, hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden öğrencinin okuduğu 9/C sınıfında bugün hüzün ve yas vardı. Değirmen’in ölümü sınıf ve okul arkadaşlarını yasa boğdu. 9/C sınıfı öğrencileri bugün okula ellerinde çiçeklerle geldi. Hayatını kaybeden arkadaşlarının sırasına “Aslı seni unutmayacağız” notu ile birlikte gül ve karanfilleri bıraktı.

Aslı’nın sıra arkadaşı Aytül Çınar, gözyaşları içerisinde arkadaşını anlatarak, “Aslı benim sınıf arkadaşımdı, sıra arkadaşımdı. Onu sınıfça çok seviyoruz. O gün orada üst geçit gibi birçok önlem alınsaydı, şu an burada olabilirdi. Bundan sonra bir şeyler yapmak için can vermeyelim. Ölmeyelim. Aslı ölmedi, o bizim kalbimizde yaşıyor, onu hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Semiz da Aslı’nın sınıfını ziyaret ederek öğrencilerle konuştu. Semiz, şunları söyledi:

“Benim de sizler yaşında iki çocuğum var. Aramızda varolan Aslı’mızı kaybetmek yüreğimizi parçalayan bir durum. Bir aile güle oynaya kızını okula yolluyor. İkindi vakti ise çocuklarını toprağa veriyor. Gerçekten çok üzücü ve elem verici ve kalbimizi kıran bir durum. Maalesef Aslı’mızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Sizinle beraber olmak çok isterdi ama maalesef artık Aslı yok.”

Etiketler: Aslı Değirmen kaza, okul servisi


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