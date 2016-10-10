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Asma köprüde tehlikeli yolculuk

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur Nehri üzerine yıllar önce yaptırılarak yaya trafiğine açılan asma köprünün araç geçişi için de kullanılması tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Asma köprüde tehlikeli yolculuk

10 Ekim 2016 10:45

Ovacık ilçe merkezine bağlı Güneykonak ve Yaylagünü köylerinin çevre yerleşimlere en kestirme ulaşım noktası olan asma köprü, sadece yaya geçişlerine açık olmasına rağmen, sürücüler tarafından da kullanılıyor. İlçede, Munzur Nehri üzerinde kurulu olan üç asma köprüden bir tanesi olan ve başta Yaylagünü köyü olmak üzere, ilçenin güneydoğusunda yer alan köylerde yaşayan vatandaşların da merkeze ulaşımda yoğun olarak kullandığı köprü, nehirden 5 metre yukarıda bulunuyor. 3,5 metre genişliğe ve yaklaşık 20 metre uzunluğa sahip olan köprüde, araç geçişleri nedeniyle demir halatlarda kopma ve tahtalarda kırılmalar meydana gelirken, sürücüler ise vatandaşların uyarılarına rağmen risk alarak köprüden geçip yolculuklarına devam ediyor.

Sidar Eren
 

Etiketler: Tunceli


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