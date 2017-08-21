Asseco SEE, 2017 ilk yarı rakamlarını açıkladı

Yazılım firması Asseco Güneydoğu Avrupa Grubu, 2017 yarı yıl mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, satış gelirlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 arttırırken, geliri de 2017 ikinci çeyreğinde 35.5 milyon euro ve ilk altı ayında 66.6 milyon euroya ulaştı.

Ödeme iş birimi, 2017 ilk altı ayı sonu itibariyle satış gelirlerinde en büyük artışı kaydederken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış ile 25.3 milyon euroya ulaştı. Gelirlerin büyük bir kısmı altyapı ve ödeme işleme teslimatları ile sağladığı bildirilen açıklamada; bankacılık iş biriminde, şirketin satış gelirleri, 2017 yılının ilk altı ayı itibariyle 16.8 milyon euroya ulaştı, (Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı).

Sistem Entegrasyon iş biriminin satış gelirleri 2017'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre benzeri seviyede kalırken 24.5 milyon euro olarak gerçekleşti. Ancak, daha iyi proje yönetimi ve faaliyet giderlerindeki tasarruflar sayesinde, bu iş birimi 2017'nin ikinci çeyreğinde 0.8 milyon euro faaliyet karı kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 milyon euro (yüzde 48) arttı. Kendi ürün ve çözümlerin satış gelirlerinin, ASEE Grubunun toplam satış gelirlerindeki payı 2017 yılının ilk yarısında yüzde 62.3 olarak gerçekleştirirken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 60.7 seviyesinde oldu.

Ödeme ve bankacılık iş birimlerinde çift haneli satış gelirleri artışı sağladıklarını belirten Asseco SEE Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Piotr Jelenski, "Aynı zamanda, sistem entegrasyon iş biriminde faaliyet giderlerini azaltmayı ve proje yönetimini geliştirmeyi başardık. Ayrıca, ödeme hizmetleri pazarında yaşanan dinamik değişimlere bir yanıt olarak ödeme iş biriminin önceden ilan edilen ayrı bir şirket olarak yeniden yapılanmasının ilk aşamasını başlattık. 2017 ikinci çeyreğinin önemli bir olayı ise şirketin yüzde 4.3 payının yöneticileri tarafından satın alınması olmuştur. Projeye yönelik uzun vadeli inançlarını ve şirketin büyümesine dair olumlu bir görüşü yansıttığından dolayı bu durumdan mutluyum. Grubunun 2017 ilk yarısındaki faaliyet karlılığı yüzde 11'e ulaştı. İlk yarı yıl net karı, 6 milyon euro olarak kaydedilmiş olup geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı. Şirket, 2017 için 112.9 milyon tutarında bir bekleyen iş değeri açıklamış olup geçtiğimiz yıla göre yüzde 4 daha yüksektir" dedi.