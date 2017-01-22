Diğer
Kategoriler

Astana Suriye görüşmelerine hazır

Kazakistan’ın başkenti Astana'da yarın başlayacak Suriye görüşmeleri için hazırlıklar tamamlandı.

Astana Suriye görüşmelerine hazır

22 Ocak 2017 16:01

Kazakistan’ın başkenti Astana’da yarın başlayacak olan ve 24 saat sürmesi planlanan Suriye toplantısı için hazırlıklar tamamlandı. Toplantıların yapılacağı otelde geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüşmelere Suriye hükümetinden Suriye’nin BM Büyükelçisi Başar El Caferi başkanlık edecek. Muhalifler ise İslam Ordusu’nun temsilcisi Muhammed Alluş başkanlığında 50’e yakın temsilciyle katılacak. Toplantıda katılımcı olarak Türkiye, Rusya, İran ve ABD de yer alacak. 

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'in katılacağı görüşmede Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Görüşmelerin bir numaralı gündem maddesi 30 Aralık’ta Ankara’nın ve Moskova’nın garantörlük yaptığı ateşkesin güçlendirilmesi.

Görüşmelere Washington’dan heyet katılmayacak
Astana’daki Suriye görüşmelerine Washington’dan bir heyetin katılmayacağı, toplantılarda ABD’nin Kazakistan Büyükelçisi’nin hazır bulunacağı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Kazakistan’ın başkentinde gerçekleştirilecek toplantılara ABD’yi temsilen Büyükelçi George Krol’un katılacağını söyledi. Toner, başkanlar arasında gerçekleşen devir teslim töreni ve geçiş sürecinin acil talepleri dikkate alındığında Astana’daki görüşmelere Washington’dan bir heyetin katılmayacağını belirtmişti.

Astana görüşmeleri 24 saat sürecek
Suriye krizine siyasi çözüm bulunması için yarın Astana’da başlayacak görüşmelere ilişkin Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, gazeteciler için bir bilgilendirme notu yayınladı. Açıklamada, “Görüşmeler, 23 Ocak’ta (yerel saatle) 13.00’de (TSİ 10.00) başlayacak. Görüşmeler 24 Ocak’ta 13.00’de sona erecek. Lütfen görüşmelerin kapalı kapılar ardında yapılacağını bilin” ifadeleri yer aldı. Bakanlık, görüşmelerin Astana’daki Rixos President Otel’de yapılacağını da aktardı. 

Kamil Nadirli
 

Etiketler: astana, Suriye görüşmeleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!