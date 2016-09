Sağlık Bakanlığı’nın, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı. Başkan Özdemir, toplu sözleşme masasında alınan kararla, eş durumu tayinine yönelik çerçeve yönetmelikte değişiklik yapıldığını ve bütün kurumların buna uyması hususunda mutabık kalındığını hatırlatarak, “Toplu sözleşmenin bir kazanımı olan, eşi özel sektörde çalışan kamu görevlilerinin eş tayini hususunun yönetmelik değişikliği ile iptal edilmesi, toplu sözleşme masasını değersizleştirmektedir” dedi.

Kamu hizmetlerinde esas olan konunun, kazanımları geri almak değil yenilerini eklemek olduğunu da belirten Özdemir, “Sağlık çalışanlarının iş yükü sürekli artarken, aynı oranda istihdam yapılmamaktadır. Büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırıcı yeni kazanımlar verilmesi gerekirken, elde edilen kazanımın alınması, eş durumu tayinlerinde geriye gidilmesi, mazeret tayinlerinde daraltma yapılması fayda yerine zarar getirecektir” diye konuştu. Özdemir ayrıca yönetmelik çıkmadan önce başvuruda bulunan aday memurların mazeret tayinlerinin de başvuru tarihleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesini istedi.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin eş durumu tayininin yanı sıra stratejik personele yönelik yapılan düzenlemeler, eğitim durumu ve benzer diğer hususlarda da yeni mağduriyetler oluşturacağını belirten Özdemir, "Konuyu takip edecek ve sağlık çalışanlarının hakkını arayacağımızı da buradan ifade ediyoruz” dedi.

Yönetmelikle yapılan değişiklikler şöyle:

"Diş tabibi ve eczacılar da stratejik personel kapsamına alındı. Personelin il içi atamaları yönerge ile düzenlenecek. Eğitim durumundan tayin için sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık öğrenim görme şartı en az dört yıllık örgün öğrenim görme olarak değiştirilmiştir. Kurum içi yer değişikliği yapan personelin eşinin bir yıl içerisinde yapacağı eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmayacağına dair maddedeki “eşinin” ibaresinden kaynaklı anlam kargaşası giderilmiştir. Kamu görevlisi olmayan eşinin yanına tayin ile ilgili değişiklik yapılmıştır. Eşi özel sektörde çalışanların eş durumu tayininin yapılabilmesi için özel sektördeki eşinin son 4 yıl içerisinde 2 yıl sigorta şartını sağlaması gerekiyor. Özel sektörde çalışan eşin atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primi ödenmesi haline ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre sigortası iş yerinin merkezinin bulunduğu yerden ödense de, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu iş yerinde en az 2 yıl çalıştığını belgelendirenlerin eşleri de eş durumu tayin talebinde bulunabilecektir. Stratejik personel özel sektördeki eşinin yanına tayin talebinde bulunamayacaktır. Aday memurların adaylık süresi içinde eş durumundan ve eğitim mazeretinden tayin talebinde bulunma hakkı kaldırılmıştır. Aday memurlar adaylık sürecinde sağlık mazereti, can güvenliği mazereti ve olağanüstü hallerdeki yer değişikliği ve terör eylemleri nedeniyle şehit ve malul yakını olmaktan kaynaklı bir defaya mahsus istediği yere tayin hakkından yararlanabilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına kurumlar arası yer değişikliği sureti ile atananlar bir yıl boyunca (sağlık mazereti, can güvenliği mazereti ve olağanüstü hallerdeki yer değişikliği ve terör eylemleri nedeniyle şehit ve malul yakını olmaktan kaynaklı bir defaya mahsus istediği yere tayini dışında) tayin talebinde bulunamayacaklar."