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Ataşehir’de helikopter destekli narkotik uygulaması

İstanbul polisi Ataşehir’de farklı mahallelerde çok sayıda adreste narkotik uygulaması yaptı. Helikopter destekli uygulamalarda umuma açık yerler, parklar ve otomobillere yönelik çalışmalarda çok sayıda aranan kişi gözaltına alındı.

Ataşehirde helikopter destekli narkotik uygulaması

25 Temmuz 2017 17:47
Ataşehir’de helikopter destekli narkotik uygulaması - Tıkla İzle

Ataşehir’de öğleden sonra gerçekleşen narkotik uygulamalarına Narkotik Şube Müdürlüğü’ne ait ekipler ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip katıldı. Özellikle daha önce uyuşturucu maddeye bağlı olayların yaşandığı mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştıran polise havadan da helikopter desteği sağlandı. İlçe sınırları içerisinde dört farklı noktada gerçekleşen uygulamalar esnasında umuma açık mekanlar, parklar ve yolda durdurulan otomobiller başta olmak üzere didik didik arandı. Şüpheli görülen şahıslar ise kimlik kontrolünden geçirilerek üstleri arandı. Yapılan çalışmalar sırasında aranması olan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ataşehir genelinde yapılan uygulamalar yaklaşık 2 saat sürdü.

Mustafa Esen 

 


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