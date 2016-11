Ataşehir ilçesinin dört bir yanı önceki gün, vatandaşları meraklandıran afişlerle donatıldı. Siyah zemin üzerine sadece "O burada" yazan ve altında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ismi bulunan billboardları görenler, bahsedilen kişinin kim olduğunu merak etti. Bazı vatandaşlar ise belediyeyi arayarak billboardlar hakkında bilgi almaya çalıştı. İlçede merak uyandıran billboardların sırrı 10 Kasım sabahı çözüldü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kastedildiği afişler hakkında ise Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Yılmaz açıklama yaptı.

"'O burada' demekle Atatürk’ü içimizde her zaman içselleştirdik"

Billboardlardaki "O burada" yazısı üzerine konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Yımaz, "Biz Mustafa Kemal Atatürk’ü sadece 10 Kasım’da hatırlamak üzere değil, günün her zaman her saatinde ve yılın her gününde hatırlamak adına 'O burada' sloganını kullandık. Dün gece saat 23.00’te biz bilboardlarımızı değiştirerek 8-9 Kasım’da Atatürk ile ilgili olan vaziyeti anlattık. 'O burada' demekle Atatürk’ü içimizde her zaman içselleştirdik. Atatürk bizim fikrimizde yaşıyor, her zaman yanımızda, bizimle birlikte. Bilboardların amacına ulaşmış olduğunu gördük" dedi.

"Mustafa Kemal’i sadece 10 Kasımlarda hatırlamayacağız"

Vatandaşların billboardlardaki yazılar üzerine belediyeye gelerek yazıyı sorduklarını söyleyen Yılmaz, "Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili düşüncelerini, kafalarında oluşan soruları sordular bize. Biz kendilerine şunu ifade ettik. Mustafa Kemal’i sadece 10 Kasımlarda hatırlamayacağız" diye konuştu.

Emrah Kuş - Serdal Altıntepe