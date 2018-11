Atatürk, Eskişehir Gürlife Hastanesi'nde de anıldı

Hastane Başhekimi Dr. Ali Özdemir, yöneticiler, doktor ve çalışanlar sabah erken saatlerde hastane önünde toplandı. Saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunulmasının ardından Hastane Başhekimi Dr. Özdemir, bir konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yılında olduklarını anlatan Dr. Özdemir “10 Kasımların, Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür. Kendisini her 10 Kasımda olduğu gibi bu yıl da yine sevgi ve saygı ile anıyoruz. Ulu önder, çağdaşlaşmanın eğitimle olacağını bildiği için bu konuya çok büyük önem vermiştir. Özellikle Türk kadının çağdaş bir eğitim almasının ne kadar önemli olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Her alanda olduğu gibi Türk kadınlarının tıp eğitimi yapması hakkında çalışmalar başlatılmıştır. İlk Türk kadın tıp doktoru olan 2 Şubat 1894 yılında dünyaya gelen Safiye Ali, yurt dışında tıp eğitimi alarak başladığı meslek hayatında birçok ayrımcılıklara uğramış kadın doktor olduğu için muayene olmaya giden hastalar bile bu durumu yadırgamışlardır. Bu durumları bilen Atatürk Türk kadınının tıp eğitimi gibi eğitimleri daha fazla alabilmesi için çalışmalar başlatılmasını istemiştir. 1922 yılında 7 kız öğrenci Dr. Besim Ömer Paşa'nın da destekleriyle Haydarpaşa Tıp Fakültesine kayıt yaptırarak 1927 yılında mezun olmuşlar bir yıl süren pratik eğitimden sonra doktor diplomalarını almışlardır. Cumhuriyetin ilanından itibaren takip eden 10 yıl içersinde tıp tarihi bakımından çok verimli çalışmalarla geçmiştir” dedi.



Dr. Ali Özdemir, ülkesi için yapacak çok işi varken erken bir yaşta, dünyada hiçbir lidere nasip olmayacak şekilde, düşmanlarını bile üzerek aramızda ebediyete göç eden Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ü bizler hiçbir zaman unutmayacaklarını ve çizdiği yoldan hiçbir zaman ayrılmayacağını belirterek şunları söyledi;

“Senin izinden hiçbir zaman ayrılmayacağız”

“Biliyoruz ki onun yolundan ayrıldığımızda bilimden, sanattan, çağdaşlaşmaktan, yatırım hamleleri yapmaktan, ileri teknolojileri kullanmaktan uzaklaşacağız. Biz sağlık çalışanları olarak Beni Türk Hekimlerine Emanet edin diyecek kadar kendi hekimlerine güvenen ve tıbbın ileri gitmesi için elinden geleni yapan Atamıza yılmadan, usanmadan, dürüstçe çalışarak sağlık hizmetlerini yerine getireceğimize söz veriyoruz. Rahat uyu Atam, bizler Gürlife Hastanesi çalışanları olarak senin izinden hiçbir zaman ayrılmayacağız.”

Yapılan konuşmaların ardından hastane içinde oluşturulan Atatürk köşesi törenle açıldı.

Bu arada Hastane Başhekimi Dr. Ali Özdemir ile bazı yönetici ve doktorlar, Vilayet meydanındaki Atatürk anıtına Gürlife Hastanesi adına çelenk koyun saygı duruşunda bulundular.