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Atatürk Havalimanı’na '15 Temmuz Destanı' yazısı konuldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin en önemli noktalarından birisi olan Atatürk Havalimanı girişine "15 Temmuz Destanı" yazısı konuldu.

Atatürk Havalimanına 15 Temmuz Destanı yazısı konuldu

13 Temmuz 2017 17:39
Atatürk Havalimanı’na '15 Temmuz Destanı' yazısı konuldu - Tıkla İzle

Atatürk Havalimanı girişine Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle "15 Temmuz Destanı" yazısı konuldu.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında havalimanı girişindeki cadde kenarına siyah mermer üzerine kırmızı renkli harflerden oluşan "15 Temmuz Destanı" yazısı yerleştirildi.

Yazı Atatürk Havalimanı’nın başka noktalarınada konulurken, yarın da dış hatlar terminalinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımı ile "15 Temmuz Destanı"nı anlatan fotoğraf sergisi açılacak.

Tuncer Cengiz

Etiketler: 15 temmuz, Atatürk Havalimanı


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