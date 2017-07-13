Atatürk Havalimanı’na '15 Temmuz Destanı' yazısı konuldu

Atatürk Havalimanı girişine Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle "15 Temmuz Destanı" yazısı konuldu.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında havalimanı girişindeki cadde kenarına siyah mermer üzerine kırmızı renkli harflerden oluşan "15 Temmuz Destanı" yazısı yerleştirildi.

Yazı Atatürk Havalimanı’nın başka noktalarınada konulurken, yarın da dış hatlar terminalinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımı ile "15 Temmuz Destanı"nı anlatan fotoğraf sergisi açılacak.

Tuncer Cengiz