Salı günü Washington-İstanbul uçuşunu yapan Türk Hava Yolları'nın TK8 sefer sayılı uçağında seyahat eden diyabet hastası kadın bir yolcu, Airbus 330 tipi uçağın, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşması sırasında rahatsızlandı. Kabin ekipleri yolcunun rahatsızlandığını uçağın pilotuna bildirdi. Bunun üzerine pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçerek uçağın altına ambulans istedi. Hava trafik kontrolörlerine pilot, "Şeker hastası ambulans rica ediyoruz. 66 yaşında bayan" bilgilendirmesinde bulundu. Bunun üzerine gerekli koordinasyonu sağlayan kule görevlileri uçak iner inmez rahatsızlanan yolcu için uçağın altına hemen ambulans gitmesini sağladı. Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tuncer Cengiz